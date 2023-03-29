Министр образования Мурманской области Диана Кузнецова: «ЕГЭ остается»

Парламентарии спросили профильного министра, может ли быть отменен ЕГЭ.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На заседании Мурманской областной Думы 29 марта депутаты заслушали отчет о работе министра образования Мурманской области Дианы Кузнецовой.
Парламентарии спросили профильного министра, может ли быть отменен ЕГЭ.
- По нему много споров, но пока ничего не меняется, ЕГЭ остается, - отметила Диана Кузнецова.
Напомним: от парламентария Лены Лукичевой прозвучала просьба помочь с важным вопросом для ветеранов педагогического труда. Таких в Заполярье живет порядка 500 человек.
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