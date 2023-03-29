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НовостиОбщество29 марта 2023 11:56

Министр образования Мурманской области Диана Кузнецова: «ЕГЭ остается»

Министр образования Мурманской области Диана Кузнецова сообщила об отсутствии оснований пока отменять ЕГЭ
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Парламентарии спросили профильного министра, может ли быть отменен ЕГЭ.

Парламентарии спросили профильного министра, может ли быть отменен ЕГЭ.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На заседании Мурманской областной Думы 29 марта депутаты заслушали отчет о работе министра образования Мурманской области Дианы Кузнецовой.

Парламентарии спросили профильного министра, может ли быть отменен ЕГЭ.

- По нему много споров, но пока ничего не меняется, ЕГЭ остается, - отметила Диана Кузнецова.

Напомним: от парламентария Лены Лукичевой прозвучала просьба помочь с важным вопросом для ветеранов педагогического труда. Таких в Заполярье живет порядка 500 человек.

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