Министр образования Мурманской области Диана Кузнецова: «ЕГЭ остается»

Парламентарии спросили профильного министра, может ли быть отменен ЕГЭ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На заседании Мурманской областной Думы 29 марта депутаты заслушали отчет о работе министра образования Мурманской области Дианы Кузнецовой.

Парламентарии спросили профильного министра, может ли быть отменен ЕГЭ.

- По нему много споров, но пока ничего не меняется, ЕГЭ остается, - отметила Диана Кузнецова.

Напомним: от парламентария Лены Лукичевой прозвучала просьба помочь с важным вопросом для ветеранов педагогического труда. Таких в Заполярье живет порядка 500 человек.

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