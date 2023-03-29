На дороге Заполярный-Сальмиярви поймали водителя погрузчика с поддельными правами

В Печенгском округе сотрудники госавтоинспекции поймали водителя погрузчика, который ездил по поддельным правам тракториста-машиниста. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Печенгском округе сотрудники госавтоинспекции поймали водителя погрузчика, который ездил по поддельным правам тракториста-машиниста. Мужчину остановили на дороге Заполярный-Сальмиярви.

- Удостоверение с признаками подделки направили на экспертизу, которая показала, что оно изготовлено не по технологии, применяемой для изготовления документов данного вида. Водитель рассказал, что фальшивку купил три года назад в Интернете за 35 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

В отношении ранее несудимого северянина возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ. Ему грозит до одного года лишения свободы, мужчина находится под подпиской о невыезде.

Напомним: в Мурманске пьяный водитель грейдера въехал в книжный магазин, а затем в столб.

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