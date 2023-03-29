Циклон Hilmar несет метель в Мурманскую область

В Мурманскую область на смену морозам спешит метель, которую принес южный циклон Hilmar.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманскую область на смену морозам спешит метель, которую принес южный циклон Hilmar.
Как сообщает паблик «Погода в Мурманске» (12+), до столицы Заполярья снегопады дойдут после 15-16 часов 29 марта.
- Вечером снег будет умеренный, до конца суток выпадет 3-5 миллиметров осадков. Также вечером усилится восточный ветер в порывах до 15 метров в секунду, - отметили в группе.
Ночью ветер ослабеет, но осадки продолжатся. Прибавка за четверг может быть тоже в районе 2-4 миллиметров. Снег должен прекратится к пятнице.
Сотрудники МЧС региона просят северян воздержаться от дальних поездок на личном авто, соблюдать осторожность на улице.
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