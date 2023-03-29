В Мурманской области появился новый поселок-призрак

Работа над упразднением поселка велась больше года.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Депутаты Мурманской областной Думы поддержали упразднение еще одного населенного пункта на Кольском полуострове - перестал существовать поселок Лапландский заповедник.
Находится он примерно в 40 километрах от Мончегорска, в поселке находилась база заповедника. Еще в 2010 году Всероссийская перепись населения выявило, что здесь не осталось жителей.
- Упразднение не изменит границы Мончегорска с подведомственной территорией и не повлечь затраты для бюджета, - сообщила врио главы Мончегорска Ольга Островецкая.
Работа над упразднением поселка велась больше года.
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