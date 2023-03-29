В Мурманской области появился новый поселок-призрак

Работа над упразднением поселка велась больше года. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Депутаты Мурманской областной Думы поддержали упразднение еще одного населенного пункта на Кольском полуострове - перестал существовать поселок Лапландский заповедник.

Находится он примерно в 40 километрах от Мончегорска, в поселке находилась база заповедника. Еще в 2010 году Всероссийская перепись населения выявило, что здесь не осталось жителей.

- Упразднение не изменит границы Мончегорска с подведомственной территорией и не повлечь затраты для бюджета, - сообщила врио главы Мончегорска Ольга Островецкая.

Работа над упразднением поселка велась больше года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru