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НовостиОбщество29 марта 2023 10:37

Для ветеранов педагогического труда в Мурманской области просят найти помещение для встреч

В нем же может расположиться тематический архив
Ника СВЕТЛОВА
Сейчас у них нет помещения, где они могли бы встречать и разместить свой тематический архив.

Сейчас у них нет помещения, где они могли бы встречать и разместить свой тематический архив.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

На заседании Мурманской областной Думы заслушали доклад о проделанной работе министра образования и науки региона Дианы Кузнецова. От парламентария Лены Лукичевой прозвучала просьба помочь с важным вопросом для ветеранов педагогического труда. Таких в Заполярье живет порядка 500 человек.

Сейчас у них нет помещения, где они могли бы встречать и разместить свой тематический архив.

- Хотелось бы в Год педагога и наставника, наконец, решить эту проблему, - отметила депутат.

- Безусловно, ветеранам педагогического труда нужна поддержка, и мы уже начали эту работу, - сообщила Диана Кузнецова.

Напомним: с ветеранами педагогического труда встретился губернатор Андрей Чибис.

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