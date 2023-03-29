Андрей Чибис выступит с отчетом в Мурманской областной Думе 25 апреля

Определена дата отчета губернатора Мурманской области Андрея Чибиса перед депутатами Мурманской областной Думы. Фото: Правительство Мурманской области / Дмитрий Дубов

Определена дата отчета губернатора Мурманской области Андрея Чибиса перед депутатами Мурманской областной Думы - он состоится 25 апреля.

- В соответствии с Уставом Мурманской области, глава региона ежегодно представляет отчет о результатах деятельности правительства области за предыдущий год, в том числе по вопросам, поставленным областной Думой, - отметили в пресс-службе регионального парламента.

Напомним: 21 марта губернатор Мурманской области провел «Прямую линию» и ответил на вопросы северян.

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