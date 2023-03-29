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НовостиОбщество29 марта 2023 10:11

В Мурманской области уточнили понятие жилого дома

Корректировка была нужна для совершенствования механизма программы «Свой дом в Арктике»
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
На заседании Мурманской областной Думы 29 марта обсудили корректировки для программы «Свой дом в Арктике».

На заседании Мурманской областной Думы 29 марта обсудили корректировки для программы «Свой дом в Арктике».

Фото: Иван МАКЕЕВ

На заседании Мурманской областной Думы 29 марта обсудили корректировки для программы «Свой дом в Арктике», что совершенствовать механизм предоставления данной меры поддержки.

- Вносится корректировка понятия «жилой дом», ранее оно было приведено в соответствие с Жилищным кодексом, сейчас предлагается формулировка из Градостроительного кодекса, что снимет вопросы, которые возникали у ряда наших производителей домокоплектов в части вида разрешенного использования земельного участка. Хотя ограничений по закону не было, но возникали сомнения, - сообщил первый заместитель министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

Теперь на уровне закона будет прописано, что термины «жилой дом», «объект индивидуального жилищного строительства» и «индивидуальный жилой дом» являются равнозначными.

Напомним: молодых ученых включили в приоритетную категорию участников программы «Свой дом в Арктике». Ранее в нее были включены участники СВО, работники здравоохранения и образования, многодетные семьи.

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