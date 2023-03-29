В Мурманской области пожарные отработали тренировочные спуски с вертолета МИ-8

Тренировочные спуски с воздушного судна проводились с различных высот, от 10 до 40 метров. Фото: Правительство Мурманской области

В Мурманской области сотрудники десантно-пожарной службы (ДПС) сдали нормативы, которые в том числе включали в себя спуски с вышки-тренажера и вертолета МИ-8.

Тренировочные спуски с воздушного судна проводились с различных высот, от 10 до 40 метров. Всего в мероприятиях участвовали 39 сотрудников ДПС.

- Инструкторы выполнили по 7 спусков, десантники-пожарные – по 5 спусков, – отметил начальник Мурманской авиабазы Павел Горюнов.

Воздушной тренировкой руководил инструктор Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов. По итогам отмечена качественная подготовка работников десантно-пожарной службы, успешная сдача зачетов и выполнение всех нормативов.

Напомним: 6 и 7 апреля в Мурманской области пройдут учения «Безопасная Арктика - 2023». Для участия в них прибыл вертолет «Ka-32» Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России. После всех запланированных мероприятий он останется в Мурманской области и заступит на круглосуточное дежурство в аэропорту «Мурманск» до конца апреля.

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