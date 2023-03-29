Молодых ученых включили в приоритетную категорию программы «Свой дом в Арктике»

В Мурманской областной Думе поддержали законопроект губернатора о включении молодых ученых в приоритетную категорию участников программы «Свой дом в Арктике». Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мурманской областной Думе поддержали законопроект губернатора о включении молодых ученых в приоритетную категорию участников программы «Свой дом в Арктике». Ранее в нее были включены участники СВО, работники здравоохранения и образования, многодетные семьи.

1,5 миллиона рублей на покупку дома, домокомплекта или строительство смогут получить научные работники научных организаций, научно-педагогические работники образовательных организаций высшего образования и научные работники иных организаций на территории Мурманской области.

- Также предлагается спустить на региональный уровень дополнительные требования, так, возрастной ценз на федеральном уровне окончательно не установлен, нет четкой границы, считаются молодыми учеными работники до 35 лет или до 40. Также речь идет о полномочиях по сроку действия сертификатов, ввода в эксплуатацию объекта и приобретения домокомплекта и регистрации в Россреестре. На рынке есть скачкообразный рост, влияющий на сроки реализации жилого проекта, так что есть потребность в продлении срока действия сертификата, - сообщил первый заместитель министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

Напомним: девять участников спецоперации из Заполярья получили сертификаты по программе «Свой дом в Арктике».

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