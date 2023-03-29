В Мурманске пропал 15-летний подросток

Местонахождение Егора не известно. Фото: vk.com/murmanspas51

В Мурманске ищут 15-летнего Егора Переломова. Юноша ушел из дома на улице Марата около 13.00 23 марта, с тех пор его местонахождение не известно.

Приметы: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие. Был одет в черную куртку, серые спортивные штаны, темные кроссовки.

Тех, кто обладает информацией о пропавшем, просят обратиться в полицию: 02 или 102 либо в ПСО «МурманСпас»: 8 911 311 70 20.

Напомним: в Мурманской области больше месяца назад пропал Валерий Кокорин.

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