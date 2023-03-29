Североморску и Заозерску присвоено звание «Город морской доблести»

За награду депутаты проголосовали единогласно. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На заседании 29 марта в Мурманской области рассмотрели вопрос о присвоении Североморску и Заозерску звания «Город морской доблести».

- Североморск предлагается отметить за мужество, стойкость и героизм и существенный вклад в защиту государственной границы РФ, обеспечение обороноспособности страны. Его называют форпостом России на северо-западных рубежах, в годы Великой Отечественной войны на аэродромах в Ваенге базировались авиационные полки Северного флота, снесшие огромный вклад в разгром фашистских войск. В настоящее время задачи по защите государственных интересов в Арктике сохраняются, - сообщил спикер облдумы Сергей Дубовой. - Заозерск играет важную роль в обеспечении независимости России, уже 65 лет является городом-гарнизоном подводников. Подлодки, которые сейчас в строю, прошли первую подготовку именно в Заозерске. Служба непростая, это большой героизм моряков-подводников в мирное время. По количеству Героев с Заозерском может соревноваться только Звездный.

В региональном парламенте отметили, что присвоение званий станет актом признания заслуг моряков-североморцев и подводников. За награду депутаты проголосовали единогласно.

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