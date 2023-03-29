Установлены сроки весенней охоты в Мурманской области

В минприроды Мурманской области рассказали о сроках весенней охоты в регионе в этом году. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В минприроды Мурманской области рассказали о сроках весенней охоты в регионе в этом году.

Так, в Южной зоне сезон охоты будет открыт с 3 мая по 12 мая включительно (Терский, Кандалакшский, Ковдорский районы, Апатиты). В Северной зоне - с 10 мая по 19 мая включительно (Кольский, Ловозерский, Печенгский район, Оленегорск, Мончегорск и Кировск).

Прием заявлений на выдачу разрешений начнется за 10 дней до начала охоты, то есть с 21 апреля - в Южную зону и с 28 апреля - в Северную зону.

Охотникам также напоминают, что весной запрещается охота на самок уток, глухарей, тетеревов, а также на рябчиков, лысуху, камышницу, серого гуся, белую и тундряную куропатку, на вальдшнепа на утренней тяге.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru