В Коле подростков застали за опасным занятием

За опасным занятием застали очевидцы подростков в Коле. Фото: vk.com/murmansk.region

За опасным занятием застали очевидцы подростков в Коле. У моста трое школьников пытались кататься на льдине у берега. К счастью, в воде дети не оказались.

Северяне обсуждают этот случай и рассуждают, стоило ли взрослым подойти к подросткам и предупредить их, что они занимаются тем, что может привести к их гибели.

Напомним: в Мурманской области сотрудники оператора сотовой связи спасли молодого человека на льдине. Северянина отнесло от берега течением.

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