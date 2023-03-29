На территории закрытой птицефабрики «Снежная» подготовили площадку для дополнительного блока очистки

В мае или июне на объект завезут дополнительное оборудование для очистных сооружений. Фото: Правительство Мурманской области
В Мурманской области продолжается рекультивация пометохранилища бывшей птицефабрики «Снежная» в рамках национального проекта «Экология». К концу 2024 года должна завершиться откачка стоков и куриного помета из пометохранилища.
- В настоящее время на объекте завершена подготовка площадки для дополнительного блока очистки, а именно разработка грунта под фундамент, установка армокаркаса и залитие фундамента, - сообщила заместитель министра природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Александра Амирова.
В мае или июне на объект завезут дополнительное оборудование для очистных сооружений.
Напомним: рекультивацию свалки в Дровяном проводили с нарушениями закона. В ситуацию вмешалась прокуратура.
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