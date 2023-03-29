В Кировске без вести пропал 57-летний Валерий Кокорин.

В Кировске без вести пропал 57-летний Валерий Кокорин. Мужчина с конца февраля не выходит на связь с родственниками, его местонахождение не известно. Живет на улице Ленинградской, 28.

Северянин был одет в черную куртку, черную кожаную кепку, черные ботинки. Носит очки.

Тех, кто обладает информацией о пропавшем мужчине, просят обратиться в полицию по номерам 02 или 102 либо к волонтерам ПСО «СеверСпас»: 8 953 757 57 48 (круглосуточно).

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