Мойвенная путина в Баренцевом море завершилась

Рыбаки завершили мойвенную путину в Баренцевом море, при этом национальная квота полностью не освоена - на 93,6%. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Рыбаки завершили мойвенную путину в Баренцевом море, при этом национальная квота полностью не освоена - на 93,6%.

- По состоянию на 27 марта, согласно отраслевой системе мониторинга, вылов мойвы составил 23,05 тысячи тонн, что на 12% выше уровня 2022 года, - сообщили в Федеральном агентстве по Рыболовству. - Заместитель руководителя Василий Соколов обратил внимание участников, что надо улучшать результат и выбирать все 100% квоты.

В этом сезоне мойва шла крупнее, чем в прошлом, большая часть рыбы скопилась в норвежских водах.

Напомним: в минприроды Мурманской области рассказали, сколько горбуши разрешено ловить за сутки. Северяне могут ловить горбушу бесплатно.

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