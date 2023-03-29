Вертолет Ka-32 МЧС заступит на круглосуточное дежурство в Мурманской области

Для участия в учениях в Кольское Заполярье прибыл вертолет «Ka-32» Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России. Фото: vk.com/mchs_murmansk

6 и 7 апреля в Мурманской области пройдут учения «Безопасная Арктика - 2023», участие в которых примут более 400 специалистов, в том числе из дружественных стран.

Для участия в учениях в Кольское Заполярье прибыл вертолет «Ka-32» Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России. После всех запланированных мероприятий он останется в Мурманской области и заступит на круглосуточное дежурство в аэропорту «Мурманск» до конца апреля.

- «Ka-32» предназначен выполнять специальные поисково-спасательные операции, сложнейшие мероприятия по эвакуации больных и пострадавших, транспортировку груза как внутри фюзеляжа, так и на внешней подвеске - и это далеко не полный список возможностей при выполнении специальных операций, - сообщила начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Дина Рыгина.

МЧС России приняло для несения службы семь вертолетов Ми-8, которые будут направлены в Арктические регионы для выполнения задач в сложных условиях. В июне-июле 2023 года МЧС по Мурманской области получит два таких вертолета Ми-8. Для летно-технического состава уже приобрели четыре квартиры.

- Совместные усилия и отлаженное взаимодействие подразделений МЧС России и Губернатора Мурманской области - основа успешной защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Вместе мы успешно повышаем безопасность в регионе,- сообщил заместитель начальника МЧС по Мурманской области (по АКУ) Вадим Михайлов.

Напомним: в МЧС рассказали, как вести себя, если есть угроза схода лавины или ты уже попал под снежную волну.

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