Что удивляет блогеров в Мурманске: елку разбирают в марте, ламинат рекламирует Нилл Патрик Харрис

На минувшей неделе Мурманск посетил блогер из Новосибирска Василий Баранов, который ведет Telegram-канал Baranovmovie. Фото: Олег ФИЛОНОК

На минувшей неделе Мурманск посетил блогер из Новосибирска Василий Баранов, который ведет Telegram-канал Baranovmovie. В столице Заполярье его удивили некоторые вещи.

Так, на одном из рекламных билдбордов в городе Нил Патрик Харрис (исполнитель одной из главных ролей в сериале «Как я встретил вашу маму» )рекламирует ламинат. А елку у морского вокзала стали разбирать только в марте.

Напомним: блогер AcademeG приехал в Мурманскую область тестировать переделанный под вездеход Bentley.

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