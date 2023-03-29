Житель Североморска убил сожительницу ударами кулаков по голове

Северянину грозит до 16 лет лишения свободы. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Североморске будут судить 41-летнего северянина, которого обвиняют по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

- В ночь с 15 на 16 ноября пьяный обвиняемый в одном из домов на улице Преображенского в Сафоново поссорился с сожительницей, нанес ей не менее десяти ударов кулаками по голове и груди, чем причинил здоровью последней тяжкий вред, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Травмы оказались настолько серьезными, что женщина умерла на месте. Ее сожителю грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним: жительница Оленегорска выпила и ударила мужа ножом.

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