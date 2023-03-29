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НовостиПроисшествия29 марта 2023 6:10

Житель Североморска убил сожительницу ударами кулаков по голове

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы
Ника СВЕТЛОВА
Северянину грозит до 16 лет лишения свободы.

Северянину грозит до 16 лет лишения свободы.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Североморске будут судить 41-летнего северянина, которого обвиняют по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

- В ночь с 15 на 16 ноября пьяный обвиняемый в одном из домов на улице Преображенского в Сафоново поссорился с сожительницей, нанес ей не менее десяти ударов кулаками по голове и груди, чем причинил здоровью последней тяжкий вред, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Травмы оказались настолько серьезными, что женщина умерла на месте. Ее сожителю грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним: жительница Оленегорска выпила и ударила мужа ножом.

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