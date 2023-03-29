В Мурманске больше месяца ищут пропавшего мужчину

Мурманчанин пропал 19 февраля. Фото: vk.com/murmanspas51

В Мурманске больше месяца идут поиски 45-летнего Антона Щербакова. 19 февраля он ушел из дома на улице Хлобыстова и больше на связь не выходил.

Приметы: рост 180-185 сантиметров, плотного телосложения.

Тех, кто может помочь с поисками Антона Щербакова, просят позвонить в полицию по телефонам 02,102 или в поисково-спасательный отряд «МурманСпас» 8-911-311-70-20.

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