В центре Мурманска на день запретят движение и парковку

Проезд запретят на двух центральных улицах Мурманска. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Администрация Мурманска предупреждает водителей о временных неудобствах 30 марта. С 00.00 до 18.00 будут перекрыты некоторые центральные улицы.

- Будут введены временные ограничения движения, остановки и стоянки всех видов транспортных средств, а также освобождены от транспорта улица Воровского, от улицы Софьи Перовской до проспекта Ленина, - пояснили в администрации.

Напомним: дорогу на Североморск будут перекрывать 29 и 30 марта. Как сообщает Упрдор «Кола», там запланированы буровзрывные работы.

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