В «Электротранспорте» прокомментировали мурманский троллейбус с вечеринкой внутри

Общественный транспорт в стиле диско заметили на улицах города и сняли на видео. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Клубный шар над танцполом, громкая музыка и отжигающая молодежь в... троллейбусе Мурманска. Общественный транспорт в стиле диско заметили на улицах города и сняли на видео.

О том, что же за вечеринка там происходит, рассказал гендиректор АО «Электротранспорт» Сергей Коробков.

- Наши ребята, мурманчане, клип снимали в троллейбусе, это была совместная акция. Он скоро выйдет в Интернете. По-моему, хорошее мероприятие, веселое. Получилось очень здорово, ждем результат, - прокомментировал руководитель предприятия «КП»-Мурманск».

Напомним: в Апатитах этим летом запустят новые автобусные маршруты.

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