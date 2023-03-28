Средний уровень выполнения нацпроектов в Мурманской области составляет 97,7%

Мурманская область показывает хороший результат по выполнению нацпроектов. Фото: правительство Мурманской области/Дмитрий Дубов
28 марта состоялось заседание правительства Мурманской области, единственным пунктом повестки которого было подведение итогов работы по нацпроектам в 2022 году.
- 97,7% - средний уровень достижения нацпроектов в Мурманской области в 2022 году. Этот хороший показатель, который выше среднего по стране. Работы велись на 327 объектах, - сообщил губернатор Андрей Чибис.
Напомним: Правительство РФ утвердило выделение на опережающее развитие Дальнего Востока и Арктики 500 миллионов рублей. Деньги будут распределены между разными субъектами.
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