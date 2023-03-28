Обвиняемого в убийстве многодетной матери в Кировске заключили под стражу

Два месяца обвиняемый в убийстве бывшей жены проведет под стражей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Суд избрал меру пресечения для 45-летнего мурманчанина, которого обвиняют в похищении человека и убийстве.

- По ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, - сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области.

Напомним: мурманчанин приехал в Кировск, где жила его 42-летняя бывшая жена. Он подкараулил ее ночью, когда она возвращалась с работы, семь раз выстрелил из пневматической винтовки, а затем насильно затащил в свою машину. Так северянка умерла, после мужчина увез тело на одну из промплощадок города.

У погибшей осталось четверо детей, трое из них - от обвиняемого в убийстве.

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