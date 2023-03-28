Владимир Путин поздравил Федора Конюхова с рекордом трансконтинентального перелета

Иван Меняйло и Федор Конюхов установили новый мировой рекорд. Фото: konyukhov.ru

Владимир Путин поздравил Федора Конюхова с новым мировым рекордом. Напомним: известный путешественник вместе с президентом Федерации воздухоплавательного спорта России Иваном Меняйло пролетели на самом большой воздушном шаре в России без посадки 2540 километров, побив достижение японца Мичио Канда.

- Ваша стойкость и сила духа в противостоянии штормовым арктическим ветрам восхищают, свидетельствуют о безграничных возможностях человека. Убежден: такие смелые, вдохновляющие экспедиции, как ваш полет, вносят значимый вклад в воспитание молодежи, в развитие замечательных традиций первопроходцев и исследователей, которыми всегда славилась наша страна, - говорится в официальном сообщении президента.

Также экспедиция Конюхова и Меняйло стала самой продолжительной за Полярным кругом – тепловой аэростат шел в коридоре 67–72 градусов северной широты. Помимо этого, впервые в истории пилоты прошли на тепловом шаре с открытой корзиной над морской акваторией в высоких северных широтах – Баренцевым и Карским морями.

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