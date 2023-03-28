В Мурманской области на смену морозам придет метель

В Мурманской области несколько дней стояли морозы, и только сейчас столбик термометра пошел верх.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области несколько дней стояли морозы, и только сейчас столбик термометра пошел верх. Однако передышка будет недолго: одна непогода сменится другой.
- По данным Мурманского УГМС, днем 29 марта по Мурманской области местами прогнозируется сильный снег, сильный ветер, метель, - предупредили в МЧС по Мурманской области.
Напомним: март может стать самым холодным месяцем зимы-2022/2023 в регионе.
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