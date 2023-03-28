Детский омбудсмен Алевтина Андреева встретится с детьми убитой в Кировске многодетной матери

Временно ребята находятся в социальном центре. Фото: Правительство Мурманской области

В ночь на 26 марта в Кировске бывший муж жестоко убил 42-летнюю женщину. У пары было трое совместных детей, всего же северянка растила четырех детей.

Временно ребята находятся в социальном центре.

- Там они окружены заботой, обеспечены всем необходимым. Обсудили ситуацию с губернатором и, со своей стороны, постараемся поскорее устроить детей под опеку бабушки или подберем для них семью, - сообщила уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Алевтина Андреева.

Сейчас омбудсмен собирается поехать в Кировск, чтобы встретиться с семьей погибшей.

Напомним: бывший супруг подкараулил северянку ночью, когда она возвращалась с работы, встретил в нее семь раз из винтовки и насильно затолкал машину. Когда женщина умерла, он отвез ее тело на промплощадку.

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