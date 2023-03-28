Жителям Мурманской области рассказали, как избавиться от вредных привычек и перейти к здоровому образу жизни

Многие подвержены таким пагубным привычкам, как курение, злоупотребление алкоголем, чрезмерное потребление пищи, малоподвижный образ жизни и т.д. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мало кто из нас задумывается, что приобретенные вредные привычки наносят существенный урон нашему здоровью, сокращают продолжительность жизни, повышают риск развития многих серьезных заболеваний, ускоряют процессы старения и буквально отравляют организм.

Многие подвержены таким пагубным привычкам, как курение, злоупотребление алкоголем, чрезмерное потребление пищи, малоподвижный образ жизни и т.д., ведь они приносят расслабление и удовольствие. Поэтому человек достаточно быстро и надолго привыкает к ним.

Специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики отмечают, что, даже зная о том, что вредные привычки негативно сказываются на здоровье, многие не в силах от них отказаться. Отсутствие силы воли, влияние окружения, стресс, желание уйти от действительности и проблем, жизненная неопределенность – все это часто является причиной возникновения нездоровых привычек и губительных зависимостей.

- Прежде всего надо постараться найти им равноценную замену в повседневной жизни: начать правильно питаться, увеличить физическую активность, сменить круг общения, проводить больше времени с близкими людьми, соблюдать режим труда и отдыха, больше находиться на свежем воздухе, заняться самообразованием - больше читать, посещать театры, ходить в кино, найти хобби по душе, - рассказывает заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Маргарита Петухова.

Каждый человек решает для себя сам, следовать ему здоровому образу жизни или получать временное удовольствие от употребления табака, алкоголя, наркотиков и др.

Начав вести здоровый образ жизни, вы почувствуете прилив сил и энергии, у вас непременно улучшатся состояние здоровья и общее самочувствие. Главное - захотеть изменить свою жизнь в лучшую сторону!

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru