В Мурманске водитель Hyundai сбил пешехода

Пострадавший был обслужен амбулаторно. Фото: УГИБДД МО

В Мурманске утром 28 марта под колеса авто попал пешеход. ДТП случилось в районе дома 34/1 на улице Героев Рыбачьего.

- На регулируемом перекрестке улицы Шабалина с улицей Капитана Копытова водитель Hyundai при повороте налево наехал на пешехода, который переходил проезжую часть на разрешающий сигнал светофора, - сообщает пресс-служба УГИБДД региона.

Пострадавший северянин был обслужен амбулаторно, обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним: в Мурманске пьяный водитель грейдера чистил снег и въехал в книжный магазин.

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