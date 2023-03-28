Мурманская область попала в топ аномально холодных мест в России

Минувшая ночь отметилась в Мурманской области крепкими морозами и сразу несколько точек региона попали в топ аномально холодных мест за сутки.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Минувшая ночь отметилась в Мурманской области крепкими морозами и сразу несколько точек региона попали в топ аномально холодных мест за сутки.
Как сообщает сайт «Погода и климат», сильное отклонение от среднесуточной температуры воздуха зафиксировано в аэропорту в Мурмашах, где было на -8,4 градуса ниже нормы, а также в Мончегорске (отклонение на -7,9 градуса) и Зареченске (-7,8).
Напомним: благодаря морозам на водоемах Мурманской области сохраняется ледостав, однако толщина льда уже меньше нормы. На порогах и на горных реках – забереги, внутриводный лед, ледостав с полыньями.
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