Мурманская область попала в топ аномально холодных мест в России

Минувшая ночь отметилась в Мурманской области крепкими морозами и сразу несколько точек региона попали в топ аномально холодных мест за сутки. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Минувшая ночь отметилась в Мурманской области крепкими морозами и сразу несколько точек региона попали в топ аномально холодных мест за сутки.

Как сообщает сайт «Погода и климат», сильное отклонение от среднесуточной температуры воздуха зафиксировано в аэропорту в Мурмашах, где было на -8,4 градуса ниже нормы, а также в Мончегорске (отклонение на -7,9 градуса) и Зареченске (-7,8).

Напомним: благодаря морозам на водоемах Мурманской области сохраняется ледостав, однако толщина льда уже меньше нормы. На порогах и на горных реках – забереги, внутриводный лед, ледостав с полыньями.

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