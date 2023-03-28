Мурманск вошел в десятку российских городов по дорогой аренде комнат

Мурманск попал в десятку российских городов с дорогой арендой комнат. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманск попал в десятку российских городов с дорогой арендой комнат. С марта прошлого года цена съема такого жилья выросла в заполярном городе на 12%, сообщает портал «Мир квартир». В среднем, в месяц комната будет обходиться в 10,4 тысячи рублей.

Больше всего съемные комнаты подорожали во Владивостоке (+33,2%), Магнитогорске (+30,4%) и Волжском (+29,2%). Подешевели - в Нижнем Тагиле (- 8,8%), Калининграде (- 5,6%), Владикавказе (- 5,1%) и Москве (- 4,6%).

Напомним: однокомнатные квартиры в Мурманске стали одними из самых доходных в стране: их средняя стоимость составляет 3,7 миллиона рублей, аренда - 20 611 рублей, доходность составляет 6,7%.

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