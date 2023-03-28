Выстрелил в голову и затолкал в машину. В Кировске мать четверых детей жестоко убил бывший муж

Ночью 26 марта в Кировске произошло жестокое убийство: 45-летний мурманчанин расправился с бывшей женой. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Ночью 26 марта в Кировске произошло жестокое убийство: 45-летний мурманчанин расправился с бывшей женой. Он подкараулил ее на улице Олимпийской, когда женщина возвращалась с работы.

- Злоумышленник из пневматической винтовки не менее семи раз выстрелил в голову и тело женщины 1980 года рождения. Затем насильно погрузил ее свой автомобиль и удерживал вплоть до наступления ее смерти. После чего избавился от тела и попытался скрыться, - сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области.

О случившемся стало известно благодаря жителям города, которые услышали на улице женский крик, а после на снегу обнаружили кровь. Через несколько часов после убийства машину заметили сотрудники Госавтоинспекции на одной из заправок в Апатитах, водителя задержали и доставили в отдел полиции. - Тело женщины с множественными огнестрельными ранениями было найдено на следующий день после убийства на одной из промышленных площадок города Кировска, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении мурманчанина возбудили уголовные дела по статьям о похищении человека и убийстве. Решается вопрос о заключении его под стражу.

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