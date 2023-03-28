В мурманской маршрутке неадекватный мужчина распылил в лицо водителя перцовый баллончик

В мурманской маршрутке неадекватный мужчина устроил дебош с перцовым баллончиком. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В мурманской маршрутке неадекватный мужчина устроил дебош с перцовым баллончиком. Потасовка возникла из-за того, что водитель попросил пассажира пройти дальше по салону, чтобы пропустить людей, но тому это не понравилось. Инцидент сняли на видео.

- Мужчина не захотел двигаться, завязался конфликт, после чего он распылил водителю в глаза перцовый баллончик прямо во время движения. При этом попал и в других пассажиров, - пишут в паблике «Мурманск» (18+).

После этого дебошир вышел и стал пинать маршрутку, крича на водителя. Также он накинулся на женщину, которая сказала ему, что он не прав.

«КП»-Мурманск» обратилась за комментарием в пресс-службу УМВД региона.

Напомним: в поликлинике Мурманска разразился скандал из-за очереди на сдачу крови.

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