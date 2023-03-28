Суд присяжных вынес приговор паре из Мурманской области, которая убила двух людей

Ночью 5 января 2022 года обвиняемые выпили и поехали к знакомой паре в Коле, но с приятелями поссорились. Фото: Артем КИЛЬКИН

Суд присяжных вынес приговор 49-летнему мурманчанину и 52-летней жительницы Колы, которых обвиняли по статье об умышленном причинении группой лиц тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Ночью 5 января 2022 года обвиняемые выпили и поехали к знакомой паре в Коле, но с приятелями поссорились.

- Сообщники нанесли руками и ногами множественные удары по различным частям тела потерпевших, от которых мужчина и женщина скончались на месте преступления, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Мурманчанина приговорили к 13 с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима, северянку - к 9 с половиной годам колонии общего режима. Также они должны заплатить 1,25 миллиона рублей родным погибших.

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