На заседании правительства Мурманской области обсудят итоги работы по нацпроектам в 2022 году

28 марта состоится заседание правительства Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

28 марта состоится заседание правительства Мурманской области. На повестке встречи - всего один вопрос: итоги реализации национальных проектов в регионе в 2022 году. Докладчиком выступит первый заместитель губернатора Оксана Демченко.

Напомним: в 2023 году на автодорогах Мурманской области станет светлее. Так, на трассах установят недостающее наружное освещение в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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