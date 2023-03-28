В Апатитах водитель привязал ребенка на аргамаке к машине и катал его

Автомобилист привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ и по статье 12.6 КоАП РФ. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Апатитах привлекли к административной ответственности водителя Volkswagen Passat, который решил покатать ребенка, привязав его на аргамаке к автомобилю.

- В нарушении пункта 22.8 ПДД мужчина перевозил девятилетнего мальчика вне кабины автомобиля. Сотрудники Госавтоинспекции установили водителя, 1986 года рождения, - сообщили в пресс-службе УГИБДД региона.

Автомобилист привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ (Перевозка людей вне кабины) и по статье 12.6 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности).

Напомним: в начале февраля Госавтоинспекция Мурманска начала проверку после того, как в сети появился ролик с нарушившим ПДД водителем. Мужчина прокатил девушку на матрасе, который был привязан к авто.

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