Мурманский областной суд оставил в силе приговор депутату Совета депутатов Мурманска Станиславу Ланину

Мурманский областной суд оставил в силе решение суда нижестоящей инстанции, это решение поддержали в прокуратуре. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ноябре 2022 года депутату Совета депутатов Мурманска и по совместительству бывшему заместителю директора Мурманского муниципального бюджетного учреждения «Управление дорожного хозяйства» Станиславу Ланину Октябрьский районный суд дал 8 лет колонии. Этот приговор он пытался обжаловать в Мурманском областном суде.

- В 2019 году чиновник обратился к предпринимателю, осуществляющему дорожно-строительные работы по муниципальным контрактам в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», с требованием передать ему взятку в сумме 5,5 миллиона рублей, обещая взамен содействовать скорейшему подписанию актов выполненных работ и их оплате, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

При этом предприниматель обратился в УФСБ, Ланин успел получить 1,1 миллиона рублей, когда его задержали.

Мурманский областной суд оставил в силе решение суда нижестоящей инстанции, это решение поддержали в прокуратуре.

Напомним: Октябрьский суд Мурманска вынес приговор бывшему заместителю министра имущественных отношений Мурманской области Сергею Бунтову и бывшему заместителю руководителя имущественной казны региона Станиславу Терентьеву. Первого обвиняли в превышении должностных полномочий и покушении на получении взятки, а второго - в пособничестве.

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