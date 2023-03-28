«Вы пришли позже!» Скандал в поликлинике Мурманска очевидцы сняли на видео

В мурманской поликлинике пациенты устроили скандал, придя утром сдавать кровь. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В мурманской поликлинике пациенты устроили скандал, придя утром сдавать кровь.

Так, перед кабинетом образовалась огромная очередь, и из-за спешки северяне начали спорить друг с другом, выкрикивая «Вы пришли позже!», «Никакого уважения!», толкаться и чуть не довели дело до драки.

Ситуацию сняли на видео очевидцы. В комментариях к ролику списывают случившееся на весеннее обострение. Хотя, неразбериха перед врачебными кабинетами отнюдь не что-то из ряда вон выходящее.

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