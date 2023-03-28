В Мурманской области за 10 дней привлекли к ответственности 228 водителей за выезд на «встречку»

В УГИБДД Мурманской области рассказали об итогах операции «Встречная полоса». Фото: Иван МАКЕЕВ

В УГИБДД Мурманской области рассказали об итогах операции «Встречная полоса», в рамках которого инспекторы останавливали водителей, выезжающих на «встречку», когда это запрещено.

Всего за 10 дней, а именно с 13 по 22 марта, сотрудники Госавтоинспекции пресекли почти 230 нарушений ПДД, связанных с выездом на встречную полосу. 222 водителя были привлечены впервые и 6 - за повторный выезд на встречную полосу.

Так, 25 марта в районе 6 километра автодороги Мишуково-Снежногорск был остановлен автомобиль Kia, который дважды выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения. В отношении водителя составили 2 административных протокола по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ.

- За такое нарушение предусмотрен штраф в 5 тысяч рублей или лишение водительских прав от 4 до 6 месяцев, а в случае повторного нарушения - лишение прав на год, - сообщили в УГИБДД по Мурманской области.

Также статья 264.2 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за нарушение ПДД водителем, подвергнутым административному наказанию и лишенному водительских прав за повторный выезд на встречную полосу. За это грозит штраф на полмиллиона рублей или лишение свободы на срок до трех лет.

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