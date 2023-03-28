Жители Кировска сообщают о похищении многодетной матери. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Кировска сообщают о похищении многодетной матери.

- 42-летняя женщина вечером шла домой с работы. Внезапно в нее выстрелили из пневматики, закинули в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. После объявления плана «Перехват» машину обнаружили, но женщины там не оказалось, - сообщает Telegram-канал «Мурманс Дтп Чп».

«КП»-Мурманск» обратилась за комментарием в УМВД по Мурманской области. Как стало известно редакции от своего источника, нападение в Кировске действительно случилось.

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