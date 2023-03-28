Жителю Мурмашей грозит 15 лет лишения свободы за убийство под градусом

Житель Мурмашей избил свою жертву кулаками и подручными предметами. Фото: СКР по Мурманской области

В суд направлены материалы уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Мурмашей, которого, как сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, обвиняют по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). В ночь с 29 на 30 декабря он убил человека.

В то время он находился в одном из домов на улице Позднякова и выпивал.

- В квартире присутствовал мужчина 1955 года рождения. Возникла ссора, обвиняемый причинил телесные повреждения потерпевшему, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Как уточнили в прокуратуре региона, северянин избил свою жертву кулаками и подручными предметами. Пострадавшего госпитализировали в Мурманскую областную больницу, где он скончался. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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