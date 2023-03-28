Владимир Путин присвоил тренеру из Мончегорска звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации»

Владимир Иванович Шеин уже 40 лет работает тренером. Фото: администрация Мончегорска

Владимир Путин присвоил тренеру из Мончегорска Владимиру Шеину звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации».

- Владимир Иванович стал спортивным наставником для нескольких поколений мончегорцев. А тренерский стаж у него совсем не маленький - более 40 лет. Писать историю спортивных побед у Владимира Ивановича Шеина начинал будущий олимпийский призер Сергей Ридзик. В 2022 году спортсмен сделал отличный подарок своему тренеру на юбилей. 18 февраля Сергей Ридзик завоевал бронзу в стартах по ски-кроссу на Олимпийских Играх в Пекине, - сообщил глава администрации Мончегорска Виктор Садчиков.

Напомним: в день соревнований на Олимпиаде Владимир Шеин так переволновался за своего подопечного, что думал, у него остановится сердце.

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