Андрей Чибис о гибели четверых северян в зоне СВО: «Их подвиги будут примером храбрости для будущих поколений»

Еще четверо северян не вернулись с поля боя.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил на своей странице в «ВКонтакте» о гибели четверых северян - участников спецоперации. Из боя не вернулись матрос Денис Толтов, прапорщик Алексей Кузьмич, сержант Олег Береза, рядовой Петр Алексеев.

- Защитники станы, герои Кольского Заполярья. Их имена станут частью истории, их подвиги будут примером храбрости для будущих поколений. Светлая память бесстрашным воинам, - сообщил Андрей Чибис.

Еще четверо северян не вернулись с поля боя.

34-летний экс-футболист Денис Толтов, который играл за сборную Мурманской области, погиб в зоне проведения СВО. Мужчина получил смертельное ранение на Украине.

Напомним: в Мончегорске родителям погибшего в ходе СВО бойца передали орден Мужества за сына. Данила Борисов погиб 21 сентября 2022 года.

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