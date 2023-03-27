Медицинский психолог о вредных привычках детей: «Родители не должны быть слишком строгими»

Родители могут создать доверительные отношения в семье. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Вредные привычки – это термин, характеризующий образ жизни, при котором человек сознательно наносит вред своему здоровью. Многие из них приобретаются еще в юные годы.

Существует множество причин возникновения вредных привычек у детей и подростков, например, повышенная тревожность, внутренние переживания, привлечение внимания, любопытство, поиск новых ощущений, отсутствие увлечений, неустроенность досуга, принадлежность к определенной компании, в которой поощряется такое поведение, подражание старшим, желание получить удовольствие и др.

- Проявляйте внимание к ребенку, его проблемам, тревогам и переживаниям, даже если они кажутся вам несерьезными. Поощряйте успехи, хвалите, не забывайте говорить ребенку, что вы его любите. Избегайте чрезмерной строгости, откажитесь от излишней критики, помните, что дети и подростки очень ранимы, даже если они стараются этого не показывать, - советует медицинский психолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Екатерина Дмитриева. - Воспитывайте в ребенке уверенность в себе, тогда он не будет подвержен влиянию со стороны и у него не будет необходимости использовать вредную привычку, чтобы казаться взрослее и лучше в компании сверстников.

Родители могут создать доверительные отношения в семье, тогда они всегда будут знать, в какой компании проводит время ребенок, и смогут дать ценный совет или вовремя вмешаться, чтобы не допустить деструктивного поведения.

Также ребенку надо помочь интересно организовать досуг: посещайте вместе новые места, общайтесь с интересными людьми, играйте в настольные игры, устраивайте семейные выезды на природу, поддерживайте хобби и увлечения ребенка, разделяйте его интересы.

В силах мамы и папы помочь ребенку осознать, что вредные привычки не нужны, в первую очередь, ему самому. Нужно рассказать о последствиях, к которым могут привести вредные привычки, о том, какое негативное влияние они оказывают на здоровье, внешность, учебу и успешность во взрослой жизни. При этом родители сами должны быть примером для подражания, показать, что заботятся о своем здоровье, ведь ребенок никогда не поверит вашим словам о вреде табачного дыма, если кто-то из родных курит.

- Помните, что вредные привычки не появляются у детей на пустом месте, поэтому нельзя убрать внешнее проявление проблемы, не ликвидировав ее причину. Относитесь к ребенку с терпением, постарайтесь помочь ему справиться с переживаниями. Не пускайте проблемы на самотек и не бойтесь обращаться за помощью к специалистам, если чувствуете, что не справляетесь своими силами, - советует Екатерина Дмитриева.

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