В Мурманской области три дорожные компании оштрафовали на 35 миллионов рублей за организацию картеля

Все административные штрафы на общую сумму более 35 миллионов рублей уже оплачены и поступили в бюджет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманске дорожные компании пытались оспорить штрафы, которые получили за участие в дорожном картеле. Так, ООО «Управляющая компания «Мурманское дорожное управление» и ООО «Кольское дорожное управление» получили 16 миллионов рублей штрафа, а ООО «Автомир» - 3,5 миллиона.

Ранее дорожники организовали картель на торгах по ремонту автодорог на сумму более 160 миллионов рублей.

- Юридические лица не согласились ни с самим нарушением, ни с размером административных штрафов и попытались оспорить постановления в суде. Суды доводы дорожников не поддержали и оставили назначенное наказание в силе, - сообщили в Мурманском УФАС.

Все административные штрафы на общую сумму более 35 миллионов рублей уже оплачены и поступили в бюджет.

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