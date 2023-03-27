1 и 2 апреля пройдет 49-й Мурманский лыжный марафон

Участников ждут дистанции на 25 и 50 километров свободным и классическим стилем. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

1 и 2 апреля в Мурманске развернется ключевое спортивное мероприятие Праздника Севера – 49-й Мурманский лыжный марафон. Участников ждут дистанции на 25 и 50 километров свободным и классическим стилем.

Как сообщила министр спорт региона Светлана Наумова, в этом году выкуплены все 1 500 слотов, а спортсмены приехали из 56 регионов России - от Краснодарского до Камчатского края. Также участвуют представители Норвегии и Республики Беларусь.

Наряду с состязаниями, в которых примут участие лыжники из 300 городов, в мурманской Долине Уюта пройдет традиционный «Марш малышей». 2 апреля на старт выйдут порядка 500 детей в возрасте 5-7 лет.

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