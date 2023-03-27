В Мурманске пьяный водитель грейдера чистил снег и въехал в книжный магазин

В центре города водитель грейдера убирал снег и сначала зацепил окно книжного магазина, а затем врезался в фонарь. Фото: t.me/murmansk_chp

Утром 27 марта на проспекте Ленина, 52 в Мурманске произошло ДТП с участием всего одной машины. Но происшествие широко обсуждают в городе.

В центре города водитель грейдера убирал снег и сначала зацепил окно книжного магазина, а затем врезался в фонарь. Оказалось, что это случилось не из-за невнимательности.

- Общаясь с водителем, сотрудники полиции выявили внешние признаки опьянения. Мужчине предложили освидетельствование на месте. Прибор показал содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе в размере 0,96 мг/л, - сообщили в УГИБДД по Мурманской области.

В отношении водителя составили административный протокол за вождение в пьяном виде, который передан в суд. Второй протокол составили по статье 12.33 (повреждение дорог, железнодорожных переездов или других сооружений либо технических средств организации дорожного движения).

Напомним: водителю Ford Transit дали пять лет лишения свободы за смертельное ДТП на трассе «Кола» в Мурманской области. В аварии погиб один человек и двое получили тяжелые травмы.

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