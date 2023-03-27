Жителей Мурманской области предупреждают о морозе до -28

В Мурманской области уже которую неделю сохраняются морозы.
Фото: Олег ФИЛОНОК
В Мурманской области уже которую неделю сохраняются морозы. И уходить пока из региона они не собираются.
- По данным Мурманского УГМС, ночью 28 марта при прояснениях прогнозируется сильный мороз, - предупредили в МЧС региона.
Столбик термометра будет падать до -28.
Напомним: синоптики обещают, что за морозами придут снегопады.
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