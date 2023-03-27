В школьных лагерях Мурманской области на весенних каникулах отдыхают 1150 детей

Смена обойдется родителям в 250 рублей. Фото: Администрация города Мурманска

Юные мурманчане набираются сил перед последней учебной четвертью в школьных городских лагерях. Они открылись на базе 9 учебных заведений Мурманска в преддверии весенних каникул.

Всего с 27 по 31 марта в таких лагерях отдохнут 1150 детей. Смена обойдется родителям в 250 рублей.

- Ребят ждут развлекательные мероприятия, экскурсии и игры. Большое внимание в программе уделяется расширению кругозора и краеведению – организованы экскурсии на мурманские предприятия, где ребята смогут узнать о различных профессиях и пообщаться с их представителями, - отметил глава Мурманска Игорь Морарь.

Еще 60 детей на этих каникулах поехали отдыхать в оздоровительный лагерь «Гандвиг» и в «Зеленоборскую санаторную школу-интернат». Путевки туда оплачиваются за счет областного бюджета.

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