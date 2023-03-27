Автодорогу Мишуково - Снежногорск перекроют на два дня из-за взрывных работ

Водителей предупреждают о перекрытии автодороги Мишуково - Снежногорск. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Водителей предупреждают о перекрытии автодороги Мишуково - Снежногорск. Участок со 2-го по 5 километр будет закрыт для проезда всех видов транспорта с 1 по 2 апреля включительно (с 17.00 до 18.00, резервное время с 18.00 до 19.00).

- Ограничение движения связано с проведением взрывных работ на объекте «Комплекс перегрузки угля «Лавна» в морском порту «Мурманск», - сообщает Мурманскавтодор.

Напомним: дорогу на Североморск перекроют в утренние часы 29 и 30 марта из-за взрывов.

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